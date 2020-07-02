سنتفق قريبًا على التمديد.. الاتفاق يؤكد مفاوضاته مع الأهلي بشأن أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق تغيب عن تدريبات فريقه أمس الأربعاء، لافتة إلى أن النادي السعودي مازال في مفاوضات مع نظيره المصري لتمديد عقد اللاعب المغربي.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتنتهي بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأضافت الصحيفة السعودية أن غياب أزارو عن التدريبات جاء بسبب نهاية فترة إعارته، وعدم التوصل لاتفاق بين الجانبين السعودي والمصري لتمديد عقد المهاجم حتى نهاية الموسم الجاري.

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من جانبه، أكد مصدر رسمي في نادي الاتفاق للصحيفة السعودية، أن إدارة النادي فتحت قنوات تواصل مباشرة مع إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم.

وقال: لا توجد خلافات كبيرة بيننا وبين الإخوة في الأهلي المصري، وسنتفق قريبًا على التمديد".

وبحسب مصادر خاصة لـ"الرياضية" فإن إدارة الأهلي المصري اشترطت تسديد الاتفاق المستحقات المتبقية من قيمة الإعارة والبالغة 100 ألف دولار، فيما طالب اللاعب بزيادة 30 في المئة لإكمال ما تبقى من الموسم.