الأهلي: حالة سعد ونيدفيد جيدة.. والثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد.

وكان سعد سمير مدافع الفريق قد أجرى جراحة في وتر أكيليس، بينما أجرى كريم وليد "نيدفيد" جراحة في غضروف الركبة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان علي حالتهما.

ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم الجماعية في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، بعدما فضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة.