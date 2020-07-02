عبد الحفيظ: مباريات الدوري أفضل استعداد للوداد.. وقرارات كاف تحقق مبدأ تكافؤ الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن استئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، إلى جانب الحديث عن مواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي من مباراة واحدة.

وكان الكاف قد أعلن عدة قرارات بشان بطولاته الأفريقية، كان أبرزها تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 واستئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على أن يتم الانتهاء منهما في شهر سبتمبر المقبل.

وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال عبد الحفيظ: "إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة (كاف) من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي".

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وأضاف عبد الحفيظ: "الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا".

وتابع مدير الكرة الأهلي: "ننتظر استئناف مسابقة الدوري المحلي ونطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد".

وواصل: "يجب أن تعود مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الإفريقي، خاصة وأن التأخر في استئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا".

وأتم قائلا: "لابد من خوض مباريات محلية رسمية قوية؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات إفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التي ندرس خوضها قبل عودة الدوري".