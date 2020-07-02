بعد ظهوره الـ100.. حجازي: كانت لحظة خاصة.. دعونا نستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وفريق وست بروميتش ألبيون على ظهوره الـ100 بقميص ناديه الإنجليزي.

وخاض حجازي مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي مع فريقه وست بروميتش أمس الأربعاء أمام شيفيلد وينزداي، وساهم مدافع منتخب مصر في الحفاظ على نظافة شباك فريقه الذي حقق فوزًا بثلاثثة نظيفة.

وكتب حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخور جدًا بأداء الفرق الليلة الماضية والفوز بـ 3 نقاط والحفاظ على شباكنا نظيفة في ظهور رقم 100".

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وأضاف: "كان هذا الانتصار خاصًا جدًا بالنسبة لي.. دعونا نستمر".

حجازي انتقل إلى صفوف وست بروميتش في يوليو 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، قبل أن يفعل النادي الإنجليزي بند شراء البالغ من العمر 29عامًا في الأول من يناير عام 2018.

وشارك حجازي مع بروميتش في 100 مباراة بمختلف البطولات (سجل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين).