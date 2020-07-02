مدرب الأهلي السابق: نجم برشلونة تحول لكاريكاتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتقد الأوروجوائي مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للأهلي تعامل كيكي ستين المدير الفني لبرشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وقال لاسارتي في تصريحات لراديو "ماركا" تعليقا على أداء جريزمان :"ما تراه يشبه صورة كاريكاتورية لجريزمان، يبدو حزيناً محبطاً رأسه لأسفل يركض بدون معنى ، إنه متضرر نفسياً بدون شك".

وشارك جريزمان في أخر 4 دقائق من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل 2-2 وزادت موقف الفريق الكتالوني تعقيداً في المنافسة على بطولة الدوري الإسباني.

وعلق لاسارتي " المدرب لديه كل الحق في إجراء التغييرات متى أراد ولكن لا أشعر أنه ساعد جريزمان نفسياً فجزء من مهام المدير تقديم الدعم والمساعدة وهو ما أفتقده اللاعب ".

Advertisements

وأكمل " لا أعرف ما إذا كان تغيير المدرب في برشلونة وقدوم كيكي بدلاً من فالفيردي أدي الغرض منه، الوضع الحالي لم يعط الشعور بوجود تحسن وقد أثر ذلك بالتأكيد على جريزمان ".

وعاد لاسارتي للحديث عن نجم برشلونة وقال " ربما يواجه جريزمان صعوبة في التكيف مع برشلونة منذ البداية ولكنه كان في ديسمبر الماضي أفضل أعتقد أنه كان من الأفضل لو ذهب إلى برشلونة قبل عام".

وأنهى " البيئة الأن لا تساعده على النجاح".

ويرتبط لاسارتي بعلاقة وطيدة مع جريزمان حيث أكتشف الأوروجوائي المجم الفرنسي أثناء عمل الأثنين في نادي ريال سوسييداد وضمه المدرب إلى الفريق الأول وهو في الـ 18 من عمره.