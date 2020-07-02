صحيفة إنجليزية: فرص انضمام ماني إلى ريال مدريد ضئيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن ريال مدريد لن يستطيع ضم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، لافتة إلى أن فرص انتقاله إلى سانتياجو برنابيو ضئيلة.

وارتبط ماني بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في تدعيم الخط الهجومي للفريق الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإنه من غير المعروف ما إذا كان المهاجم السنغالي يريد حقًا الانتقال إلى بيرنابيو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فرص حدوث ذلك ضئيلة إلى حد ما.

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وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن هذا لن يحدث فقط باعتبار ليفربول أفضل الفرق محليًا وأوروبيًا في الوقت الحالي ولكن أيضًا لأن ريال مدريد لن يستطيع تحمل تكلفة ضم ماني.

واستشهدت الصحيفة بما زعمته "ديلي ميل" التي أشارت إلى صعوبة تحمل ريال مدريد تكلفة ضم ماني في ظل الأزمة المالية التي سببتها جائحة كورونا والتي أصابت العالم بشلل تام.

وسبق وأشارت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية إلى أن الحلم الكبير بالنسبة لماني نفسه هو ارتداء قميص ريال مدريد يومًا ما خلال مسيرته المهنية.

جدير بالذكر أن ماني تُوج مؤخرًا مع ليفربول بقلب الدوري الإنجليزي الغائب عن ملعب آنفيلد منذ 30 عامًا، كما ساهم في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.