محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الجناح الدولي ليروي ساني بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ حيث يخضع اليوم إلى الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى صفوف بطل الدوري الألماني.
وبحسب صحيفة "بيلد" والعديد من المحطات التليفزيونية فإن ساني 24 عاما يخضع للمزيد من الفحوص الطبية في ميونيخ ، حيث بدأ الكشف الطبي مباشرة بعد وصوله إلى ألمانيا مساء أمس الأربعاء.
وتردد أن مانشستر سيتي وافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل أقل من 50 مليون يورو (56 مليون دولار) بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.
وينتهي عقد ساني مع مانشستر سيتي العام المقبل علما بأنه كان قريبا من الانضمام إلى بايرن قبل 12 شهرا لكنه تعرض حينها لقطع في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.
وتردد أن ساني كان سيكلف بايرن ميونيخ نحو 100 مليون يورو في العام الماضي، ولكن بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب وفي ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي، يرجح أن تقل قيمة الصفقة عن نصف هذا المبلغ.
وسبق لساني اللعب في الدوري الألماني ضمن صفوف شالكه قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيتي يخسر 50 مليون يورو" .. خطوة واحدة تفصل ساني عن بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.