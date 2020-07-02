الامارات | لجنة الانضباط تحدد موعدا جديدا للبت في شكوى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تحدد موعدا جديدا للبت في شكوى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة الإنضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي السبت المقبل موعدا جديدا للبت في شكوى نادي شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة، في أعقاب قرار إلغاء دوري الخليج العربي، الذي كان يتصدره شباب الأهلي.

يذكر أن قرار تحديد موعد جديد لنظر في القضية جاء بعد تمديد عمل اللجنة بكامل تشكيلها الحالي، من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي اجتمعت اليوم عن بعد. وثارت شكوى شباب الأهلي الذي تقدم أيضا بشكوى أخرى ضد الرابطة إلى هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، بانتظار البت فيها.

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