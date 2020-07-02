الامارات | الزمالك يتراجع عن موقفه ويشارك في الدوري المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن موقفه ويشارك في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع نادي الزمالك المصري عن موقفه الرافض من المشاركة في بطولة الدوري، بعد الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مع رئيس النادي، مرتضى منصور، بوساطة من رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصلحي.
ووعد الوزير، باتخاذ كافة التدابير الطبية التي تضمن سلامة اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على أن لاعبي الدوري سيخضون لفحص طبي عقب كل مباراة في البطولة للتأكد من سلامتهم، مع إلزام اتحاد الكرة، بتحمل علاج أي لاعب يثبت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا. واكتفت القناة الرسمية لنادي الزمالك بالتأكيد على أن الاجتماع بين المستشار مرتضي منصور كان إيجابيا للغاية. في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة الزمالك أنه سيجري مسحا طبيا على كافة اللاعبين، والجهاز الفني على نفقت النادي وليس اتحاد الكرة قبل أن يبدأ الفريق تدريباته في الأسبوع المقبل.
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