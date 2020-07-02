الامارات | مدرب ليفربول غير مهتم بالممر الشرفي من مانشستر سيتي.. ويؤكد: لا نزال في المنافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول غير مهتم بالممر الشرفي من مانشستر سيتي.. ويؤكد: لا نزال في المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه غير مهتم لفكرة وقوف لاعبي مانشستر سيتي في ممر شرفي للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب الاتحاد اليوم الخميس بعد تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: "ممر شرفي من سيتي؟ إنها لفتة جميلة لكني لا أهتم بها حتى أكون صادقا".

وتابع: "سنذهب إلى ملعب الاتحاد من أجل الفوز، نستعد للمباراة بتركيز كامل، هذا لا يعني أننا سنفوز عليهم، لكن يعني أننا مستعدون، لسنا متعبين، نحن لا نزال في منافسات الموسم".

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وكان مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، قد أعلن موافقته سابقاً على الممر الشرفي للاعبي ليفربول بعد تتويجهم باللقب للمرة الـ 19 في تاريخ ليفربول بعد غياب 30 عاما، ليصبح الأخير على بعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

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