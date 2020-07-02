شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف مرانه مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس، تحت قيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، وذلك بعد قراره بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد.

كان الفريق قد أدى صباح الثلاثاء الماضي، مرانه اليومي الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري، وجهازه المعاون المكون من محمود عطا المدرب العام، وأحمد العشري مدرب الفريق، والدكتور عبدالحليم كامل مخطط الأحمال، وأيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، فيما تابع الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة داخل المران والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».