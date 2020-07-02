شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يكسر رقم «هنري» القياسي مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، سعادته بكسر الرقم القياسي الخاص بالفرنسي تييري هنري، بعد تسجيله هدفين أمام نورويتش سيتي في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ووصل أوباميانج ليكون أسرع لاعب في تاريخ أرسنال يصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي، بعد مشاركته في 79 مباراة فقط، متخطيًا الأسطورة هنري الذي احتاج للعب (83 مباراة) لتسجيل 50 هدفا.

وقال أوباميانج في تصريحات نقلها موقع «بي بي سي: «أشعر بالفخر حقًا، فخور بنفسي وفخور بالفريق وماقدمناه خلال المباراة».

وأضاف: «أرى أن أدائي كان في المستوى المطلوب، يسعدني دائمًا تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات».