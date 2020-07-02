شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: الأخطاء كلفتنا الكثير ضد وست هام.. ولست راضياً عن الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي باللوم على عدم انتباه لاعبيه للتفاصيل في هزيمته المفاجئة 3-2 أمام مستضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، أمس الأربعاء.

وسيطر تشيلسي على المباراة لفترات طويلة لكن شباكه استقبلت هدفا مفاجئا عندما سدد أندريه يارمولينكو كرة منخفضة في المرمى في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة.

وكان تشيلسي يستطيع التقدم للمركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه ظل في المركز الرابع متقدما بنقطتين فقط على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

وقال لامبارد: «هذا يحدث فهذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز.. استحوذنا على الكرة لكن ارتكب الأخطاء وستؤلمك. لست راضيا عن طريقة استقبال أي هدف كانت هناك تفاصيل نعرفها في المباراة لكننا خسرنا لأننا لم نتعامل معها».

وبعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الأسبوع الماضي ثم على ليستر سيتي وبلوغ الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي دخل تشيلسي مباراة القمة في حالة رائعة.

لكن سجله الجيد منذ استئناف الموسم توقف بعدما تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام وست هام المتعثر.

Advertisements

ومنح ويليان، التقدم لتشيلسي من علامة الجزاء لكن توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو وضعا وست هام في المقدمة بنهاية الشوط الأول قبل أن يدرك ويليان أيضاً التعادل من ركلة حرة.