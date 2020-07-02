شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة (الخميس والجمعة) قبل أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب التتش.
وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من الثلاثاء الماضي، على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات.
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