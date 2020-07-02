شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالجبلاية تطلب قضاء الاستراحة بين شوطى المباريات داخل الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من لجنة المسابقات بالجبلاية بأن يستمر اللاعبون داخل ارضية الملعب بين شوطى مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر اغسطس المقبل، بعد قرارات مجلس الوزراء باستئناف جميع الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضى.. وترى اللجنة الطبية أنه يفضل بقاء اللاعبين فى فترة الراحة بين الشوطين فى الملعب كونه مكان مفتوح لا يساعد على نشر العدوى، بعكس الحال فى حالة دخول اللاعبين الغرف المخصصة لقضاء فترة الاستراحة منعا للتزاحم، واقترحت اللجنة الطبية أنه فى حالة رغبة المدير الفنى لأى فريق فى منح تعليمات أو محاضرة سريعة بين الشوطين بأن يتم ذلك لمدة 5 دقائق كحد أقصى على أن يغادر الجميع الغرفة بعدها.

وتعلن اليوم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا يوم 7 أغسطس المقبل بمباراتي "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

في سياق متصل أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.