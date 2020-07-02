شكرا لقرائتكم تأجيل مسحة كورونا لمنتخب الكاراتيه بسبب التعليمات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تأجيل تحاليل مسحة كورونا للاعبى المنتخب ، والتي كان مقرر سحبها خلال الساعات الجارية ، بسبب التعليمات الطبية التي أعلنتها اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ، والتي تحتاج إلى عدة أيام لتطبيقها ، و قال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أن اللجنة الطبية طلبت من الاتحادات خضوع لاعبى المنتخبات إلى مسحتين كورونا ، وليس مسحة واحدة ، قبل التجمعات و المعسكرات ، بالإضافة إلى تحديد نوع المعسكرات إما مفتوح أو مغلق .

أضاف الدهراوى أن الكاراتيه كان مقرر له الدخول في معسكر بالمركز الأولمبى أمس ، أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة و السبت ، و يكون الخروج الأحد ، على ، أن يعود اللاعبين الى المعسكر الأربعاء، ويكون هذا بشكل أسبوعى، إلا أن اللجنة الطبية طلبت مسحتين قبل المعسكر ، على أن يكون مدة المعسكر من أسبوعين إلى شهر ، وليس 3 أيام فقط ، لأنه سيكون بنظام أشبه بالعزل ، وهو ما يتعارض مع بعض لاعبى المنتخب خاصة وأن بعضهم موظفون ، وبالتالي يدرس الاتحاد مع الجهاز الفني تحديد نوع المعسكر إما مفتوح بنظام يومى ، أو مغلق لمدة أسبوعين ، وبالتالي يتم سحب المسحة حال كان مغلقا .

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قررت اللجنة العليا للمسابقات باتحاد الكاراتيه برئاسة أحمد رضوان عدم إقامة مسابقات تحت 10 و11 و12 سنة، على أن يتم اتخاذ إجراءات استرداد قيمة الرسوم المسددة للاتحاد للفروع التى أكدت مشاركتها فى المنافسات، بعد أن يتم تقديم إيصال التوريد للإدارة المالية بالاتحاد.

وجاء قرار الاتحاد لينتهى الموسم الرياضى لعام 2019 / 2020 بالأسبوع النهائى للدورى الممتاز رجال وسيدات يوم 22 أغسطس المقبل والمقرر إقامته بالقاهرة.