شكرا لقرائتكم الغندور: أنا مسئول عن تصرفاتى فقط فى قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك الاسبق أن أصعب موقفين تعرض لهم فى حياته هى مباراة اعتزاله ومرض ابنته بكورونا لانه وجد كم هائل من حب الناس لم يتخيله ، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيسلوف مع أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " تجربة الإصابة بفيروس كورونا صعبة للغاية ولا يشعر بها إلا من تعرض لها ، محنة صعبة أدعو الله أن لا تنال من أحد ، ورغم ذلك فهى أظهرت لى جانب أخر من حب الناس ووقوفهم لجوارى"

ويضيف بندق : " مباراة اعتزالى وإصابة بنتى وزوجتى بكورونا أصعب لحظات حياتى فعلا ، يوم مباراة اعتزالى كنت أنظم المباراة بمفردى فى 2005 وقالولى أعملها فى ملعب صغير عشان محدش هيروح غير ألف مشجع وغنى لى المطرب محمد حماقى أغنية الاعتزال وعملت المباراة فى ستاد المقاولون العرب وفوجئت باصدقائى يحدثونى هاتفياً قبل الوصول للملعب أن هناك 40 ألف متفرج فى المدرجات و 20 ألف خارجه لم يستطيعون الدخول ، لم أصدق ماحدث بكيت من هول المفاجأة ، حب الناس نعمة كبيرة وخرجت المباراة فى أبهى صورها وحضرها الفنانين والرياضيين القدامى والحاليين".

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وتابع خالد الغندور: " ومع مرض بنتى وجدت التفافاً من كل أطياف المجتمع فنانين وعلى رأسهم حسين فهمى ورياضين قدامى وحاليين وعلى رأسهم الكابتن شطة اتصل بيا وقالى أنا بحبك ياخالد وربنا يحفظ بنتك رغم أنه قبلها بأيام كان قايل هيرفع عليا قضية بسبب نادى القرن ، شوفت اتصالات كبيرة من مجلس الاهلى والزمالك وسيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وأحمد فتحى وأشرف بن شرقى ورئيس نادى الوداد المغربى"

ويضيف نجم الزمالك الاسبق : "بشتغل فى قناة الزمالك ولكن لم أتطاول على بنى أدم شخصيتى واحدة لم أخرج عن النص مطلقاً ، وأكرر أنا مسئول عن تصرفاتى فقط ولست مسئول عن تصرفات الاخرين ، أعمل فى قناة فئوية تداخل عن الزمالك ومن حقها إبداء رأيها فى كل القضايا ، قناة الاهلى أيضاً تنتقد الزمالك ولكننا نختلف ولسنا فى حرب مطلقاً".

وأكمل بندق : " طول عمرى مؤمن أن الزمالك مظلوم إعلامياً وهذا منطق وواقع الاعلام الاقوى والأكثر سيطرة كان لصالح الاهلى دائماً وأتذكر موقف فى هذا الشأن ، كنا نلعب مباراة على بطولة ودية مع الأهلى وأخبرنا عبد المنعم عمارة وزير الرياضة وقتها أن الفريق الفائز سيحصد مكافأت كبيرة ولعبنا المباراة وفاز الزمالك فؤجئنا بقطع الارسال لحظة استلام الميداليات ودعانا عبد المنعم عمارة لإستلام المكافأة فذهبنا وأخبرنا أن المكافأت سيتم تقسيمها بين لاعبى الاهلى والزمالك بالتساوى رغم أننا فوزنا بالمباراة دون مبرر".