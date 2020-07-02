شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى راحة من التدريبات الجمعة ويعود السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل لاعبو الإتحاد السكندرى على راحة من التدريبات غدا الجمعة بناء على قرار من طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على أن يعود اللاعبين للمران بعد غدا السبت استعدادا لعودة النشاط الرياضى المقرر له الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل بعد مشاورات اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة ومسئولى الأندية بالإضافة للجلسة التى عقدتها مع مدربى الأندية والذى شددوا على ضرورة ترك مساحة لا تقل عن 6 أسابيع حتى يستعيد اللاعبين فورمة المباريات ويستطيعوا العودة بشكل جيد .

واستأنف الإتحاد السكندرى تدريباته الإثنين الماضى بعدما اجرى لاعبوه المسحة الثانية بمقر النادى بالشاطبى وظهر عينة إيجابية ثانية داخل صفوف الفريق وهو ما جعل الإدارة الخضراء تطالب بإقامة مسحة ثالثة التى ستقام الإثنين المقبل للإطمئنان على جميع اللاعبين بالقدر الكافى.

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ينتظر مسئولو الإتحاد السكندرى وصول لاعبيه الأفارقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فتح المجال الجوى لإدخالهم العزل الصحى وإجراء المسحات الطبية المطلوبة عليهم قبل انتظامهم مع الفريق فى التدريبات استعدادا لإستئناف النشاط الرياضى فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل .

ويضم الإتحاد السكندرى بين صفوفه خمسة محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل اكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى سافر أول امس فجأة معللا ذلك بزيارة أهله بالرغم من أنه رفض فى البداية السفر مع أهله مفضلا البقاء بالإسكندرية .

وقد انهى عبد الجليل إمام المدير الإدارى للإتحاد السكندرى كافة الامور الإدارية للاعبين إلا أن الجميع حاليا ينتظر فتح المجال الجوى فى البلدان التى تضم لاعبين من الإتحاد السكندرى للإلتحاق بإحدى الطائرات مباشرة والعودة لمصر من جديد .