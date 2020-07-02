شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ينتظر وصول لاعبيه الأفارقة بعد فتح المجال الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الإتحاد السكندرى وصول لاعبيه الأفارقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فتح المجال الجوى لإدخالهم العزل الصحى وإجراء المسحات الطبية المطلوبة عليهم قبل انتظامهم مع الفريق فى التدريبات استعدادا لإستئناف النشاط الرياضى فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل حيث ويضم الإتحاد السكندرى بين صفوفه خمسة محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل اكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى سافر أول امس فجأة معللا ذلك بزيارة أهله بالرغم من أنه رفض فى البداية السفر مع أهله مفضلا البقاء بالإسكندرية .

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وقد انهى عبد الجليل إمام المدير الإدارى للإتحاد السكندرى كافة الامور الإدارية للاعبين إلا أن الجميع حاليا ينتظر فتح المجال الجوى فى البلدان التى تضم لاعبين من الإتحاد السكندرى للإلتحاق بإحدى الطائرات مباشرة والعودة لمصر من جديد .

من ناحية أخرى يجرى الإتحاد السكندرى المسحة الثالثة للاعبيه والجهاز الفنى والعمال يوم الإثنين المقبل تحت إشراف اللجنة الطبية لإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان للإطمئنان على اللاعبين بشكل نهائى بعد ظهور حالتين إيجابيتين فى المسحتين الأولى والثانية .