شكرا لقرائتكم الأهلي يُعلّق على "تغيير" نظام نصف نهائى دورى الأبطال ويستعجل جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلي ملعب محايد حسبما أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقال ان الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من اجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دوري الابطال موضحاً أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد يحقق مبدا تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الاربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً. وشدد مدير الكرة على أن الاهلى ينتظر استئناف مسابقة الدوري المحلي ويطالب بسرعة اعلان جدول المباريات باعتبارها افضل اعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

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واضاف : يجب أن تعود مباريات الدوري فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لإستكمال المشوار الأفريقي خاصة وأن التأخر فى إستئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا. وتابع عبد الحفيظ : لابد من من خوض مباريات محلية رسمية قوية من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التى ندرس خوضها قبل عودة الدوري.

على صعيد متصل ، يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الاهلى الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلى على الصعيدين المحلى والأفريقي، واعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.