شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى قبل استئناف المسابقة.. الأهلى متصدر والزمالك الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية العاشقة للدورى الممتاز استئناف المسابقة يوم 25 يوليو الجارى بعد عودة الأندية للتدريبات بعد توقف أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ومن بعده الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .

بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة، وإنبى سابعا بنفس الرصيد، والإنتاج الحربى فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة .

فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة، يليه المصرى فى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ومن بعده الجونة فى المركز الـ 11 بنفس الرصيد .

أما حرس الحدود فيحتل المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة و من بعده أسوان فى المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش فى المركز الـ 14 برصيد 17 .

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ويتصارع على الهبوط طنطا صاحب المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة ويليه وادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة ثم مصر المقاصة فى المركز الـ 17 برصد 14 نقطة و أخيرا نادى مصر فى المركز الـ 18 و الأخير برصيد 11 نقطة .

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