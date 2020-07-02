شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينتظر وصول لاعبيه الأفارقة بعد فتح المجال الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى وصول لاعبيه الأفارقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فتح المجال الجوى لإدخالهم العزل الصحى، وإجراء المسحات الطبية المطلوبة عليهم قبل انتظامهم مع الفريق فى التدريبات استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل، ويضم الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمسة محترفين هم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى سافر أمس الأول فجأة معللا ذلك بزيارة أهله، بالرغم من أنه رفض فى البداية السفر مع أهله مفضلا البقاء بالإسكندرية .

وأنهى عبد الجليل إمام، المدير الإدارى للاتحاد السكندرى، كافة الأمور الإدارية للاعبين، إلا أن الجميع حالياً ينتظر فتح المجال الجوى فى البلدان التى تضم لاعبين من الاتحاد السكندرى للالتحاق بإحدى الطائرات مباشرة والعودة لمصر من جديد .

من ناحية أخرى، يجرى الاتحاد السكندرى المسحة الثالثة للاعبيه والجهاز الفنى والعمال الاثنين المقبل تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان للاطمئنان على اللاعبين بشكل نهائى بعد ظهور حالتين إيجابيتين فى المسحتين الأولى والثانية.