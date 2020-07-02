شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الاستعداد على قدم وساق داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث أعلن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور عدة قرارات مهمة أمس فى طريق استعداد الفريق للمواجهة المرتقبة، والتى يعول عليها الجهاز الفنى ومجلس الإدارة آمالا كبيرة فى حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى، بعدما نجح الفريق فى حصد السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

مجلس إدارة الزمالك بدأ أولى خطوات الاستقرار للفريق الكروى بعدة قرارات مهمة، فى مقدمتها توفير معسكرين إعداد للفريق أحدهما فى برج العرب والآخر فى أى دولة خارج مصر لتوفير استقرار فنى وذهنى وأمان طبى للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

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كما قرر المجلس سفر الفريق للكاميرون لخوض مباراة الدور قبل النهائى بطائرة خاصة لتوفير أكبر قدر من الراحة للاعبين والجهاز الفنى، فيما سيصرف مجلس الزمالك جزءاً من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة الرجاء لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل للنهائى ومن ثم الفوز بالبطولة.

ومن المنتظر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى بين إدارة النادى وجميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمناقشة بعض الأمور التى تخص الفريق فى الفترة المقبلة، حيث حضر اجتماع الأمس 10 لاعبين فقط من الفريق بناءً على طلب إدارة النادى، على أن يعقد اجتماع يشمل جميع اللاعبين خلال الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك اللاعبين فى بعض القرارات التى تخص الفريق، وفى مقدمتها كيفية تطبيق تنازل اللاعبين عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية وطريقة سداد بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.