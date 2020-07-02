شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صلاح محسن فى شخصية هنيدى بفيلم "وش إجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص صلاح محسن، مهاجم الأهلى المعار لسموحة، شخصية الفنان محمد هنيدى فى فيلمه الشهير "وش إجرام" وذلك عبر تطبيق تيك توك، وظهر صلاح محسن برفقة شقيقه ليواصل الثنائى سلسلة الفيديوهات الممتعة التى اعتادا تقديمها عبر حسابهما على تيك توك طوال فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا، وقال صلاح محسن ضاحكاً مع شقيقة الذى قلد دور الفنانة لبلبة وهى تصرخ فيه لإنقاذ والده من الضرب قائلا، "يعنى أيه يضربوا أبويا وأنا عايش ليه مخلف سوسن".

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى العرض المقدم من سموحة لتجديد استعارة ثلاثى سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم، فى ظل حاجة الفريق السكندرى للثلاثى الأهلاوى، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مصير العرض السكندرى للثلاثى ناصر وصلاح وكريم فى ظل العروض الأخرى التى وصلت النادى لضم هذا الثلاثى .

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلى على سبيل الإعارة هم، الثلاثى السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزى الحناوى وتلقى ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.

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فيما عرض مسئولو إنبى على حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، إمكانية التفاوض مع الأهلى حول ضم صلاح محسن مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، خاصة بعدما قام الأهلى بإعارة اللاعب إلى سموحة فى الموسم الحالى، لذا يفكر النادى البترولى فى عرض المسألة على طولان وحال رغبته فى الحصول على جهوده سيتم التفاوض مع الأهلى حول استعارته.

ويؤجل مسئولو إنبى ملف الصفقات فى الوقت الحالى حيث سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة خاصة إن كامل تركيز الجهاز الفنى ينصب حول الاستعدادات لعودة الدورى حيث كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا فى الفريق البترولى لأحد اللاعبين، بعد المسحة الثانية التى أجراها النادى البترولى، ليصل مجموع الحالات فى النادى البترولى إلى 5، موضحا أنه تم عزل الحالة الجديدة مع المتابعة الدورية لتلك الحالة والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.