شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن تأجيل مباريات الدورى حال ظهور 5 حالات كورونا فى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسئولو اتحاد الكرة عن الاقتراح الذى تم الاتفاق عليه مع اللجنة الطبية بالجبلاية، بشأن تأجيل أو إلغاء أى مباراة بالدورى حال ظهور 5 حالات كورونا فى الفريق الواحد قبل أى مباراة، حيث تم تعديل الاتفاق بحيث يتم إبلاغ لجنة المسابقات فى حال ظهور 5 حالات كورونا أو أكثر فى أى فريق قبل المباراة، وحال التأكد من أن اللائحة تمنع إقامة المباراة حال غياب عدد معين عن الفريق سيتم تأجيل المباراة أو إلغائها، وفقا لتقديرات لجنة المسابقات والمراقبين.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها فى معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عدداً من الضوابط، أبرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

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- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- اجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.