شكرا لقرائتكم خبر عن تماثل رئيس قطاع كرة السلة بنادى النصر للشفاء من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماثل سامح على، رئيس قطاع كرة السلة بنادى النصر، للشفاء من فيروس "كورونا" الذى أصابه مؤخراً، وخضع سامح على لفترة عزل منزلى برفقة زوجته التى أُصيب هى الأخرى بالفيروس قبل أن يتم شفاؤهما مؤخراً ويمارسا حياتهما بشكل طبيعى.

وحرص مسئولو النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادى، وحسن إسماعيل أمين الصندوق، طوال الفترة الماضية، على الاطمئنان على صحة رئيس نادى النصر، كما تلقى سامح على اتصالات من قطاعات مختلفة داخل النادس وأولياء أمور ومدربين فى مختلف الألعاب للاطمئنان عليه وعلى زوجته، خاصة أن سامح على من المسئولين الذين تربطهم علاقة قوية بالجميع فى نادى النصر.

ووجه سامح على الشكر لكل من اطمأن عليه خلال "محنة" كورونا، موضحاً أنه عاش أياماً صعبة بسبب هذا الفيروس لكن عناية الله منحته الشفاء برفقة زوجته، مُطالباً الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامتهم فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل مواجهة هذا الفيروس الذى أنتشر فى العالم كله.

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فى وقت ساق، قال سامح علي أن مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق يدعم جميع الألعاب الرياضية فى النادى، ومنها قطاع كرة السلة سيدات بشكل قوى، كما يبذل حسن إسماعيل أمين صندوق النادى والمشرف على قطاع كرة السلة بالنصر دوراً كبيراً مع جميع فرق القطاع، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على القطاع ككل وزاد من رغبة فريق سيدات السلة فى التأهل للدورى الممتاز.

وأشار رئيس قطاع كرة السلة سيدات بنادى النصر إلى أن مجلس الإدارة لا يبخل على القطاع بأى دعم معنوى أو مادى، موضحاً أنه يعمل دائماً على إنهاء وحسم المشاكل التى تظهر فى القطاع أول بأول حتى يُحقق القطاع أهدافه خلال الفترة المقبلة ويأتى فى مقدمتها الصعود للدور بالممتاز على صعيد كرة السيدات.