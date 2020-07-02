كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي في خطف الثلاث نقاط من خيتافي مستغلًا الوضع على أرضة، للبعد بصدارة جدول الدوري عن أقرب منافسية برشلونة .

ومن المقررأن تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي ..

حراسة المرمى : تيبو كوروتوا

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في خط الدفاع : داني كارفاخال، راموس، فاران، ميندي

في خط الوسط : كروس، كاسيميرو، مودريتش

في خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 21 منهما بينما تعادل في 8 وخسر ثلاثة ومتبقي له 6 مباريات ، في حين يحتل برشلونة وصافة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهما بعدما لعب 33 مباراة ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز السادس برصيد 49 نقطة .