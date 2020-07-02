برنامج بدني خاص للاعبي سلة الأهلي

حرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، على وضع برنامج إعداد بدني لتجهيز اللاعبين لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية، أمس الأربعاء، في أول تجمع بعد توقف النشاطخلال الفترة الماضية، بسبب وباء كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستكمال المنافسات الرياضية بالموسم الجاري.
وقرر توفيق تقسيم فترة الإعداد إلى عدة مراحل، تشمل الارتقاء بالنواحيالبدنية والفنية والخططية، من أجل تجهيز الجميع للمنافسة على حصد الألقاب.
يذكر أن فرق النشاط الرياضي بالنادي قد بدأت في العودة إلى التدريبات، وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقًا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.
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