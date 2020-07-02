موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي

يستعد اليوم الخميس، ملعب الاتحاد، معقل السيتيزينز، لاستضافة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعادت الحياة لكرة القدم الإنجليزية رسميًا بعد توقفها لحوالي 3 أشهر كاملة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر بشكل مخيف في العالم أجمع وشل جميع نشاطات الحياة، وعلق النشاط الرياضي للحد من انتشار الوباء القاتل.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

سيكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الخميس الموافق 2 يوليو، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستكون مبارة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 2.

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

توج نادي ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019- 2020، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، أمس الخميس، وجاء فوز البلوز على السيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 31، ليعجل بتتويج ليفربول باللقب.

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وجاء تتويج ليفربول باللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة هذا الموسم، متصدرًا الترتيب برصيد 86 نقطة، لينتهى انتظار جماهير الريدز للقب الدوري

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج" والذي دام 30 عام، ويعد هذا لقب الدوري الانجليزي الممتاز التاسع عشر الذي يحرزه ليفربول في تاريخه لكن آخر ألقابه كان في موسم 1989-90.

وسيدخل يورجن كلوب هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بينما سيأمل بيب جوارديولا للانتصار من أجل رد الاعتبار لخسارة لقب الدوري بعد الفوز به مرتين متتاليتين.

وقد سقط مانشستر سيتي في لقاء الذهاب ضد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف والذي أقيم على ملعب أنفيلد، والذي أظهر فيه الريدز قوة كبيرة تدل على رغبتهم الشديدة في تحقيقهم للقب الذين نالوه في النهاية.

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