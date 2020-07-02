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موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة " الليجا ".

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي..

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت المملكة العربية ،

في حين تكون مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

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في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي  .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت  HD 3 المشفرة بتعليق محمد بركات .

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ،  بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز ف21 مباراة بينما تعادل في 8 وخسر ثلاثة ومتبقي له 6 مباريات ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز السادس برصيد 49 نقطة .

 

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