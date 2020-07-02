موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي..

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية،

في حين تكون مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

تذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز ف21 مباراة بينما تعادل في 8 وخسر ثلاثة ومتبقي له 6 مباريات ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز السادس برصيد 49 نقطة .