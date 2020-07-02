مواعيد مباريات اليوم الخميس 2/7/2020 بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، منافسات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، والتي ستشهد مواجهات نارية على رأسها قمة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج، ومواجهة ريال مدريد وخيتافي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد x توتنهام هوتسبير: وتنطلق المباراة في تمام 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD
مانشستر سيتي x ليفربول: وتنطلق المباراة في تمام 9:15 بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري علي قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسييداد x إسبانيول: وستكون منقولة بشكل حصري المباراة على قناة beIN Sports HD
إيبار x أوساسونا: وستكون منقولة بشكل حصري المباراة على قناة beIN Sports HD
وتنطلق المباراتان في تمام 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.
ريال مدريد x خيتافي: وتنطلق المباراة في تمام 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD
أتلانتا x نابولي: وتنطلق المباراة في تمام 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD
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