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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2/7/2020 بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2/7/2020 بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة
كتب - أمير فرج:

تستكمل اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، منافسات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، والتي ستشهد مواجهات نارية على رأسها قمة ومانشستر سيتي في البريميرليج، ومواجهة وخيتافي.

مواعيد مباريات

شيفيلد يونايتد x توتنهام هوتسبير: وتنطلق المباراة في تمام 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD

2.

مانشستر سيتي x ليفربول: وتنطلق المباراة في تمام 9:15 بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري علي قناة beIN Sports HD

2.

مواعيد مباريات

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ريال سوسييداد x إسبانيول: وستكون منقولة بشكل حصري المباراة على قناة beIN Sports HD

1، beIN Sports HD 3.

إيبار x أوساسونا: وستكون منقولة بشكل حصري المباراة على قناة beIN Sports HD

6.

وتنطلق المباراتان في تمام 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد x خيتافي: وتنطلق المباراة في تمام 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD

أتلانتا x نابولي: وتنطلق المباراة في تمام 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD

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