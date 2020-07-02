مواعيد مباريات اليوم الخميس 2/7/2020 بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

كتب - أمير فرج:

تستكمل اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، منافسات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، والتي ستشهد مواجهات نارية على رأسها قمة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج، ومواجهة ريال مدريد وخيتافي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد x توتنهام هوتسبير: وتنطلق المباراة في تمام 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وستكون منقولة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD