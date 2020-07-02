الليلة.. محمد صلاح يقود ليفربول في موقعة الاتحاد أمام مانشستر سيتي

يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أن توج الريدز باللقب.

سيدخل يورجن كلوب هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، بينما سيأمل بيب جوارديولا للانتصار من أجل رد الاعتبار لخسارة لقب الدوري بعد الفوز به مرتين متتاليتين.

وسقط مانشستر سيتي في لقاء الذهاب ضد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، الذي أقيم على ملعب أنفيلد، الذي أظهر فيه الريدز قوة كبيرة تدل على رغبتهم الشديدة في تحقيقهم للقب الذي نالوه

في النهاية.

وعلى رغم حسم البطولة إلا أن مواجهات الفريقين عادة تتسم بالندية والإثارة والمتعة، ولكن من الممكن أن يكون الحماس بين اللاعبين أقل بكثير عن المباريات السابقة، حيث هنأت الحسابات الرسمية لنادي مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، نادي ليفربول بالتتويج رسمياً بالدوري الإنجليزي.

ليفربول الأكثر انتصارًا في موسم واحد:

من ناحية أخرى يسعى نادي ليفربول إلى تسجيل أرقام خاصة به، حيث حقق الريدز حتى الآن 28 انتصارًا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتبقى أمامه 4 مباريات لمعادلة رقم

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مانشستر سيتي الذي حققه مرتين مع جوارديولا في موسم 2017/ 18 وموسم 2018/ 19 برصيد 32 فوزًا في كلا الموسمين، ويتبقى لليفربول 7 مباريات، مما يعني أن الوصول لرقم السيتي أمر ليس بالصعب على كتيبة كلوب.

ليفربول الأكثر انتصارًا على ملعبه:

يعد ليفربول الأكثر تحقيقًا للانتصارات على ملعبه، حيث حقق رفاق محمد صلاح 16 انتصارًا هذا الموسم على ملعبه، وسيكون أمامهم فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر فريق في تاريخ المسابقة تحقيقًا للانتصار على ملعبه في موسم واحد، وذلك حال الفوز في المباريات الثلاث المتبقية له على ملعب أنفيلد، إلا أن الرقم القياسي مسجل باسم تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بـ18 انتصارًا، وحال فوز ليفربول بالمواجهات الثلاث المقبلة سيحطم هذا الرقم.

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