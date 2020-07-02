رياضة | تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

أبلغ وكيل أعمال جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، جهاز الكرة بنادى الأهلى، موافقة اللاعب على الانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدثت مصادر صحفية اليوم الأربعاء أن إدارة الأهلى تدرك صعوبة حسم صفقة جاكسون موليكا، بسبب وجود عقبة رئيس مازيمبى الذى يرفض بيع موليكا للقلعة الحمراء.

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وأوضحت المصادر أن تي بي مازيمبي الكونغولي لا يعانى من أى أزمات مادية حتى يفكر فى بيع المهاجم جاكسون موليكا.

وأضافت المصادر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، يفكر فى السفر عقب فتح خطوط الطيران، من أجل حسم مصير الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويضع المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، موليكا على رأس المطلوبين من أجل تدعيم مركز رأس الحربة الصريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.