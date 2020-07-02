رياضة | مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

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خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم:رودريجو جوس، بنزيما، فينسيوس جونيور.

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة مستغلاً تعثرات برشلونة الماضية والذي يحتل الوصافة برصيد 60 نقطة.