رياضة | تعرف على أول مباراة للأهلي في الدوري المصري عقب عودته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول مباراة للأهلي في الدوري المصري عقب عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، على عودة بطولة الدوري المصري الممتاز في السابع من أغسطس المقبل.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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وكان اتحاد الكرة المصري قد كشف في الأيام القليلة الماضية عن الإعلان عن موعد استئناف بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، لكن هذا القرار تم رفضه من قبل العديد من الأندية.

ومن المقرر أن تعود بطولة الدوري المصري، بمبارتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري البورسعيدي المؤجلتين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المصري برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين.