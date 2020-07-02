رياضة | فايلر يطالب الأهلي بحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب فايلر فى الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وشرائه أو تجديد إعارته من فريقه هيدرسفيلد تاون الانجليزي والذي من المفترض أن يعود إليه بنهاية الموسم الجاري.

وطالب فايلر الذي جدد تعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسم أخر الإبقاء على رمضان صبحي وحسم ملف اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب إستئناف بطولة الدوري المصري .

وكان فايلر قد طالب بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.