رياضة | الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الثلاثاء 30 يونيو رسميا استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 لمدة عام.

كما أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات الدور نصف النهائي والدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام في دولة الكاميرون بنظام المباراة الواحده وليس ذهاب وعودة.

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ومن المتوقع أن تلعب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.

وسيواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيواجه نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نفس الدور.

فيما سيواجه نادي بيراميدز نظيره نادي حوريا كونكاري الغيني في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.