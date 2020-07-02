رياضة | ميلان يدعم صفوفه بمدافع شاب من بلجيكا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يدعم صفوفه بمدافع شاب من بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، شراء المدافع ألكسيس سالياميكرس من أندرلخت البلجيكي ، بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وأصبح المدافع صاحب 21 عاما مرتبطا بعقد مع الفريق حتى يونيو من عام 2024، وكان شارك في أربع مباريات ببطولة الدوري ومباراتين في الكأس منذ انضمامه لميلان بعد مشاركته في 57 مباراة في عامين مع النادي البلجيكي.