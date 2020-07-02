شكرا لقرائتكم فايلر يتسلّم تقريراً شاملاً عن 8 أيام تدريبات في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تقريرًا شاملاً عن تدريبات الفريق طوال الاسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا ، وتسلم المدرب السويسري المتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم ،الخميس، وغداً قبل إستئناف التدريبات السبت في الخامسة والنصف مساءً.

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وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فني وبدني شامل عن لاعبي الاهلي والوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعدادا لعودة النشاط الرياضى محليًا وقاريًا.

ويعود المدير الفني لفريق الاهلي الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الاهلي على الصعيدين المحلي والإفريقي، وإعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات ، واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.