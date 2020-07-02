شكرا لقرائتكم تماثل رئيس قطاع كرة السلة بنادي النصر للشفاء من "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تماثل سامح علي رئيس قطاع كرة السلة بنادي النصر للشفاء من فيروس "كورونا" الذى أصابه مؤخراً ، وخضع سامح علي لفترة عزل منزلي برفقة زوجته التى أُصيب هي الأخرى بالفيروس قبل أن يتم شفاؤهما مؤخراً ويمارسا حياتهما بشكل طبيعي.

وحرص مسئولو النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي طوال الفترة الماضية على الإطمئنان على صحة رئيس قطاع كرة السلة كما تلقي سامح علي إتصالات من قطاعات مختلفة داخل النادس وأولياء أمور ومدربين في مختلف الألعاب للإطمئنان عليه وعلى زوجته خاصة وأن سامح علي من المسئولين الذين تربطهم علاقة قوية بالجميع في نادي النصر.

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من جانبه ، وجه سامح علي الشكر لكل من إطمأن عليه خلال "محنة" كورونا ، موضحاً أنه عاش أياماً صعبة بسبب هذا الفيروس لكن عناية الله منحته الشفاء برفقة زوجته ، مُطالباً الجميع بتطبيق الأجراءات الأحترازية من أجل الحفاظ على سلامتهم في ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل مواجهة هذا الفيروس الذي أنتشر في العالم كله.

في وقت ساق ، قال سامح علي أن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق يدعم جميع الألعاب الرياضية فى النادى، ومنها قطاع كرة السلة سيدات بشكل قوى، كما يبذل حسن إسماعيل أمين صندوق النادى والمشرف على قطاع كرة السلة بالنصر دوراً كبيراً مع جميع فرق القطاع، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على القطاع ككل وزاد من رغبة فريق سيدات السلة في التأهل للدوري الممتاز.

وأشار رئيس قطاع كرة السلة سيدات بنادي النصر إلى أن مجلس الإدارة لا يبخل على القطاع بأي دعم معنوي أو مادى، موضحاً أنه يعمل دائماً على إنهاء وحسم المشاكل التي تظهر في القطاع أول بأول حتى يُحقق القطاع أهدافه خلال الفترة المقبلة ويأتي في مقدمتها الصعود للدور بالممتاز على صعيد كرة السيدات.