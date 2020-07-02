شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل "قلب الأسد" يحتفل بعيد ميلاده الـ 37 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس ، شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ "37" فهو من مواليد 2 يوليو 1982 ، بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي وشارك في (96) مباراة، سجل من خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش ، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

فضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب إلى الزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى النادى الأهلى.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، حيث توج بالدورى العام 3 مرات، كأس السوبر المصرى مرة واحدة، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

Advertisements

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً في الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادي الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يرقض كثيراً في ولايته الثانيه مع الأسماعيلي وأعلن أعتزاله رسمياً.