أحمد عبدالملك: سأشجع أي فريق ضد الأهلي في دوري الأبطال..والسوشيال ميديا كشفت مشاكل الأهلي

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا إلا أن حظوظ الأربع فرق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متساوية.

وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية: “في حالة خروج الزمالك سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارته لكل البطولات”.

وأضاف: “الزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وأتمني ضم دونجا أو محمد عبد العاطي”.

وأكد أن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل، ولكن لم تعلن، ومع عصر السوشيال ميديا، ظهرت تلك المشاكل”

وتابع: “مشاكل الأهلي أصبحت ملعنة على عكس زمان بسبب السوشيال ميديا”.

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وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، شدد أحمد عيد: “جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته”.

وأكد اللاعب أنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، مضيفا: “الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة”.

وتابع: “الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده”.

وعن مسيرته مع المنتخب الوطني: “إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في نضمامي للمنتخب، وحسن شحاته كان يحب عماد متعب ويعتبره بمثابة الإبن”.

وأضاف: “أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي وبركات أخف دم في الدنيا”.

وأتم: “بوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر، ومشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجه سباب لي من جمهور الأهلي”.