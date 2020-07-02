شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة..عاد لـ "يلتزم" في النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد قدم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي عهود الالتزام للقلعة الحمراء، طامحاً إلى العودة للحسابات الفنية للسويسري رينية فايلر مدرب الفريق في وقت قريب واستعادة مستواه والمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم في قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضي وانتهاء فترة التوقف التي امتدت منذ مارس الماضي بسب انتشار وباء كورونا المستجد، واجتهد صالح لإرضاء الجهاز الفني الذي استبعده من الحسابات في وقت سابق بسبب تصريحاته الصحفية.

صالح جمعة حصل على فرسة ثانية من السويسري بعد تدخل كباتن الفريق الأحمر وفي مقدمتهم محمد الشناوي حارس العرين الأهلاوي، وذلك بعد ما رأوه من حرص صالح على العودة من جديد والتزامه بالتدريبات الانفرادية، ليتحدثوا مع مدربهم بشأن صالح جمعة ليوافق فايلر على عودته إلى التدريبات الجماعية.

وان كانت خطوة تم انتظارها طويلاً فهي مبشرة لصانع ألعاب الأهلي الذي يعتبر أحد العناصر المهارية والنادرة في مركزه إلا أنه لم يحسن استغلال تلك المهارة في صناعة تاريخه الكروي طوال الفترة الماضية، ولعب صاحب الـ 26 عاماً لفريقي (إنبي، الأهلي) فقط بالدوري العام.

شارك صالح مع الأهلي في 69 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 13، بينما لعب مع إنبي في 26 مباراة، سجل هدف وصنع هدفين، وبلغ إجمالي أهدافه في الايجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14.

ومع منتخب الفراعنة شارك صالح جمعة في 14 مباراة ولم يسجل أهداف، 2016/2017، كان الموسم الأفضل في مسيرة صالح جمعة، حيث شارك مع الأهلي في 27 مباراة بمختلف البطولات سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

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