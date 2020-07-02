شكرا لقرائتكم خبر عن باسم السبكى يرفض رئاسة قطاع ناشئى اليد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باسم السبكى، المدير الفنى السابق لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفضه رئاسة قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء بعد انتهاء ارتباطه بالفريق الأول .وقال السبكى إنه تم عرض هذا المنصب عليه بالفعل إلا أنه رفض تولى رئاسة قطاع الناشئين فى الفترة الحالية .

واستقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين حسين زكى مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك، خلفا لباسم السبكى، ومعه حسن يسرى مدربا عاما والإبقاء على حمادة عبد البارى مديرًا للجهاز.

ويسعى مسئولو الفريق الأبيض لتجديد باقى عقود نجوم الفريق المنتهية بعد نجاح صفقة التجديد لنجم الفريق يحيى الدرع مؤخرا .

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وأكد مصدر مسئول فى جهاز كرة اليد تصريحات سابقة الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.

ويهدف مسئولو فريق كرة اليد بنادى الزمالك لإنهاء ملف التجديد للاعبين الأساسيين استغلالا لفترة تعليق النشاط فى الوقت الحالى قبل عودته للتدريبات.

وخطط الفريق الأبيض لتأمين الثنائى أحمد الأحمر و يحيى الدرع، خاصة أنهما لاغنى عنهما فى الفريق خلال الفترة المقبلة لارتباط الفريق بالسوبر الأفريقى والبطولة الأفريقية .