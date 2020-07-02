شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل "قلب الأسد" يحتفل بعيد ميلاده الـ 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ "37" فهو من مواليد 2 يوليو 1982، بدأ مسيرته مع نادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

وفضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب إلى الزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى الأهلى.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

Advertisements

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يرقض كثيراً فى ولايته الثانيه مع الأسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.