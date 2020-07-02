رضا عبد العال: الخطيب أفضل من المعلم.. وشيكابالا لا يقارن بوليد سليمان

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رضا عبد العال أحد النجوم القلائل الذين صنعوا تاريخا حافلا مع الأهلى والزمالك وحقق بصمة واضحة فى صفوف القطبين، ونجح فى تحقيق عدد من البطولات بالقميصين الأبيض والأحمر، ووأحد من أفضل اللاعبين الذين تعاقبوا على الكرة المصرية، بخلاف أنه كان مثار جدل كبير فى التسعينات، بعدما أحدثت صفقة انتقال من الزمالك للأهلى دوى هائل فى الشارع الكروي.
كما بات عبد العال "نجم التريند" فى الشارع الرياضى بفضل تصريحاته المثيرة وتلقائيته اللامتناهية فى تقييمه للأمور دون تجمل أو تحفظ، وثد يكون رأيه صادما للبعض، وهو ما دفعنا لاستطلاع رأه فى العديد من القضايا المثيرة فى الشارع الكروى للرد عليها وإبداء رأيه، وكان معه هذا الحوار:لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
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