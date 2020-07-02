شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم الموعد الرسمي لاستئناف مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا يوم 7 أغسطس المقبل بمباراتي "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

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في سياق متصل أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.