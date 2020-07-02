شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لتكريم محمد صلاح في أول تجمع للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف ، علي أن تقام الاحتفالية في أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

في السياق ذاته ، اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

أكد حسام البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق علي خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدري على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.