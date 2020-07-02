شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. عبد الظاهر السقا: هدفى فى الجزائر مدروس قبل المباراة بشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الحالي لنادي المصري البورسعيدي، ونجم المنتخب الوطني السابق عن أحد اهم الأهداف في حياته وهو هدفه في مرمي الجزائر بتصفيات كأس العالم 2002 والتي انتهت بفوز الفراعنة بخمسة اهداف مقابل هدفين تحت قيادة الراحل محمود الجوهري ، وهي احدي المباريات التاريخية بين مصر والجزائر، وقال عبد الظاهر السقا صاحب الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول من المباراة : الهدف كان من ركلة حرة، ولم تكن من قبل الصدفة، مضيفا : الراحل محمود الجوهري دربني علي الفاول ده اكتر من شهر قبل الماتش.

وحكي عبد الظاهر السقا قائلا : شاهدني الجوهري في احد التدريبات وانا اسدد من خارج منطقة الجزاء، ولاحظ اني اجيد تسديد الركلات الحرة، وفوجئت به يطلب بقاء الحضري ونادر السيد حراس المرمي وقام بتدريبي علي تسديد الكرة بهذة الطريقة وهي رفع الكرة قليلا فوق الأرض والتسديد مباشرة.

وأضاف السقا : علي مدار شهر كامل اتدرب قبل وبعد التدريب الرئيسى للمنتخب علي الركلات الحرة بهذة الطريقة حتي وصلت دقة التسديد 8 من 10 ، واستطرد السقا قائلا : الكابتن الجوهري طلب من ميدو وحسام حسن الحصول علي ركلات حرة علي حدود منطقة الجزاء لتنفيذها بالطريقة التي تدربت عليها، مضيفا : فور حصول المنتخب علي ركلة حرة في نهاية المباراة سمعت زملائي علي الدكة يقولون " هدف يا سقا " ، وبالفعل تم وضع الكرة وفقا للتدريب فكان هدفا غاليا صنع الفارق في المباراة بعدما كان المنتخبين متعادلين 2/2.