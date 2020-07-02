مدافع الوداد: مباراتنا أمام الأهلي حياة أو موت.. لا مجال للتعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد محمد الناهيري مدافع الفريق الأول لنادي الوداد المغربي، أن مواجهة فريقه المنتظرة أمام نظيره الأهلي المصري، تعد بمثابة حياة أو موت للاعبي الفريق المغربي، لافتًا إلى أنه لا مجال للتعويض.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد سبق وأعلن استئناف مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة.
وخلال تصريحات لصحيفة "le 360" سبورت المغربية قال الناهيري: "مباراة الوداد أمام الأهلي المصري حياة أو موت خاصة وأنه ليس هناك فرصة للتعويض في مباراة الإياب، نحن مطالبين بالتركيز وبذل المزيد من الجهد من أجل تخطي عقبة الفريق المصري والوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي".
وأضاف مدافع الوداد: "معنويات اللاعبين مرتفعة بعد عودتهم للتدريبات الجماعية بعد فترة التوقف".
وتابع: "الجهاز الفني واللاعبين يدركون صعوبة المرحلة المقبلة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن الفريق يخوض تحدي الحفاظ على لقب الدوري المحلي، واستعادة اللقب (المسروق) في دوري أبطال إفريقيا".
وشدد الناهيري في نهاية تصريحاته على أن لاعبي الوداد لن يتنازلوا عن تحقيق الفوز على الأهلي وبلوغ المباراة النهائية التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن الأهلي ينتظر مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في الدور ذاته.
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